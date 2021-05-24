أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 1157 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 987 حالة، ووفاة 15 حالة.

وكشفت أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم بلغ 12,977,694 جرعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 442,071 حالة، من بينها 9130 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1334 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 425,677 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7264 حالة وفاة.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة مكة المكرمة (357)، منطقة الرياض (320)، المنطقة الشرقية (137)، منطقة المدينة المنورة (100)، منطقة جازان (60)، منطقة عسير (54)، منطقة القصيم (45)، منطقة تبوك (21)، منطقة حائل (20)، منطقة نجران (19)، منطقة الباحة (13)، منطقة الحدود الشمالية (6)، منطقة الجوف (5).

وأكدت «الصحة» ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفايروس.