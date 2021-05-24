أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن الحجر الصحي المؤسسي يطبق على جميع القادمين من خارج المملكة على نفقة المسافر، بدءاً من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص لهم، ويكون الحجر المؤسسي في مدينة الوصول للقادمين.

ووفقا للدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، الذي أصدرته «الطيران المدني» اليوم (الاثنين)، فقد كشفت الهيئة الفئات المُستثناة من الحجر الصحي المؤسسي والإجراءات المتعلقة به، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة.

وأوضحت أن الفئات المُستثناة هي:

• المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية

المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية (على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR) لهم في نهاية مدة

الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

• العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن (على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداء من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة).

• الوفود الرسمية.

• من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعائلاتهم من المقيمين على أنم تطبق إجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

• طواقم الملاحة الجوية.

• من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

وأفادت «الطيران المدني» بأن مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة (باستثناء الفئات المذكورة أعلاه) تكون لمدة 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر الصحي المؤسسي، ويتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي، ويتم -وفق النموذج الذي تعده هيئة الصحة العامة- أخذ عينة لعمل فحص PCR في اليوم السابع، وتنتهي مدة الحجر لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامن، مشيرة إلى أنه يُستثنى من إجراء فحصي (PCR) القادمون من خارج المملكة من هم دون سن الثامنة.

وشددت هيئة الطيران المدني على أن حجز مقرات الحجر الصحي المؤسسي يكون عبر الناقل الجوي، مؤكدة على الناقلات الجوية بالإعلان عبر مواقعها بأن حكومة المملكة العربية السعودية تشترط الحجر الصحي المؤسسي على الراغب بالقدوم إليها والحصول على تأمين صحي لتغطية مخاطر فايروس كورونا المستجد، ومن يخالف ذلك يعاقب وفقا لجدول العقوبات وما يستجد بخصوصها على المخالف، ويعلن ذلك عبر وسائل الإعلام.

وكشفت «الطيران المدني» أن الناقلات تقوم بالتعاقد مع مرافق الحجر الصحي المؤسسي المعتمدة من وزارة السياحة والمذكورة في الرابط المشار إليه في تعميم الهيئة.

كما تتولى الناقلات الجوية (في مطار المغادرة) مهمة التحقق من الحالة الصحية للمسافر وفق الإثباتات التي يقدمها المسافر ومدى استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك قبل إصدار بطاقة الصعود، وعند الوصول إلى المملكة ستقوم وزارة الصحة بإجراء عملية تحقق للحالة الصحية.

كما أنه يتم التعامل مع من تظهر نتيجته لفحص PCR إيجابية حسب حالته الصحية وفق الآتي: استمرار العزل في مقرات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 10-14 يوما حسب حالة التعافي لمن لا يستدعي وضعه الصحي التنويم في المستشفى، وتتم إحالة المصاب إلى المستشفى إذا استدعى الوضع الصحي لذلك، على أن يكون تقديم العلاج له حسب الأهلية (على نفقة الدولة للمقيمين ومواطني مجلس التعاون، وعلى نفقة تغطية التأمين للقادمين بتأشيرة زيارة)، ويعاد كل من لا يستوفي الشروط من القادمين، ويتحمل الناقل الجوية التكاليف المترتبة على ذلك.