أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 107 أيام 1326 مسجداً وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها توزعت كالتالي: 7 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و6 مساجد في منطقة القصيم، ومسجد واحد في كلٍ من مناطق الرياض والمدينة المنورة والباحة.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.