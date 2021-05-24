بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك عبدالله الثاني، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك عبدالله الثاني، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، المزيد من التقدم والازدهار.