بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية زامبيا إدغار شاغوا لونغو، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للونغو، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية زامبيا إدغار شاغوا لونغو، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للونغو، راجياً لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.