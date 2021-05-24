تقدم محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم (الإثنين)، مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي أول عمر بن أحمد عمر عسيري، من مركز بحر أبوسكينة قبيلة آل ختارش يرافقه رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحيى الحياني، ومساعد مدير شرطة محافظة محايل العقيد عبدالله محمد عسيري، وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي. وأديت الصلاة على شهيد الواجب في ساحة البلدية ونقل إلى مقبرة آل ختارش. وقد نقل الفلقي تعازي القيادة أيدها الله بنصره وتوفيقه لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



فيما أكد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي، وأن الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن عز ومطلب لنا.