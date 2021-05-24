بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية التهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أفورقي، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.من جهة ثانية، تلقى خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية، من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ، وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة أمس، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة بنينكنو بيدو ماتوتي تانج.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.