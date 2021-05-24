بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر الأمير محمد بن سلمان، في برقية التهنئة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أفورقي، راجياً لحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.