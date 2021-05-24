عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - السنغافورية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة أسامة الربيعة، مع سفير جمهورية سنغافورة ونج تشاو مينج، وأكد الربيعة أهمية تعزيز التعاون بين لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية - السنغافورية في مجلس الشورى والبرلمان السنغافوري، بما يسهم في دفع العمل المشترك من خلال تبادل الخبرات والزيارات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما.من جانبه، أشاد سفير سنغافورة بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة في سبيل التسهيل على الحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض، وما يجده الحجاج والمعتمرون من سنغافورة الذين يقصدون الحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف، من يسر وسلاسة في أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة.وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات بما يسهم في تقوية العلاقة بينهما في كافة المجالات.