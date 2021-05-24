نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام» خلال الشهر الحالي 8318 لغما زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 2500 لغم نزعت الأسبوع الماضي.وتمكن الفريق من نزع 1500 لغم مضاد للدبابات، و1000 ذخيرة غير متفجرة، منها 718 لغمًا مضادًا للدبابات و476 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عدن، فيما تم نزع 782 لغمًا مضادًا للدبابات، و524 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.وبلغ ما نزعه فريق «مسام» منذ بداية المشروع 249366 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية تسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.