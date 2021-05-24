عقدت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية، عدداً من اللقاءات مع كليات الجامعة، والجهات المعنية بالبدء في تنفيذ النظام الثلثي، بناءً على التوجهات الجديدة في نظام التعليم بالمملكة، والذي يتّجه لتحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، حرص الوكالة على إقامة مجموعة من الاجتماعات والورش واللقاءات والخطوات التنفيذية من خلال وحدة المناهج والخطط، وذلك بهدف التعريف برؤية وزارة التعليم وجهود جامعة الملك خالد للتحول للنظام الثلثي.

وأكد ابن دعجم مناقشة الوكالة خلال اللقاءات مواضيع من شأنها تهيئة الكليات والعمادات ومنسوبيها للتحول للنظام الثلثي، إضافة إلى معالجة وضع خطط الطلاب والطالبات الملتحقين بالنظام القديم، والآليات التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطبيق النظام الجديد، لافتاً إلى أن أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها تمثلت في تحديد الساعات الدراسية الأسبوعية، إضافة إلى عدد الأسابيع المقترحة لكل فصل، وكذلك معايير ونسب القبول في الجامعة، والتخريج أيضاً، وصولاً إلى وضع تصور خاص بضوابط إعداد المقررات لتتناسب مع نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

يُذكر أن الجامعة ممثلة في وكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية، لا تزال تعمل على إعداد الصورة النهائية للدليل الإرشادي الخاص بالتحوّل إلى النظام الثلثي، مراعية تفعيل أحدث أساليب القياس والتقويم المختلفة والمناسبة لتحقيق نواتج تعلم مميزة في جميع برامج الجامعة.