أكد لـ«عكاظ» مدير عام إدارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي أن إنارة طريق «مكة المكرمة - السيل الكبير - الطائف» في أولويات الميزانية وفي انتظار الاعتمادات، وسيتم البدء في تركيب أعمدة إنارة الجزء المتبقي من بعد نقطة التفتيش بالشرائع حتى تلتقي مع الأعمدة الجاري تركيبها من جهه الطائف.

وأشار العتيبي إلى أن الطريق يعد من الطرق الحيوية التي تربط بين عدد من مدن المملكة ويسلكها الحجاج والمعتمرون سنويا.

وكانت وزارة النقل نفذت إنارة طريق «الهدا الكر - مكة المكرمة» مما أعطى الطريق منظرا جماليا، إلى جانب جعل طريق مكة المكرمة - الهدا مزدوجا، وفي كل اتجاة 3 مسارات.

وتبذل الوزارة جهودها في استكمال العديد من المشاريع الخدمية للمواطنين، وتشير المعلومات إلى أن جسر الحمدانية بجدة سيتم الانتهاء منه خلال الشهور القادمة.