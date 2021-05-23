أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز التزامه بدعم المشاريع التنموية والسياحية في منطقة الباحة وإنجاحها، وأشاد خلال تفقده اليوم مشروعي المنتزه الوطني ومباني جمعية إكرام لرعاية المسنين بمحافظة بلجرشي، بالمبادرات النوعية وعد مشروع إكرام من المشروعات الحيوية المهمة على مستوى المملكة، مؤكداً اهتمامه ومتابعته لإنجاز المشروع بوقته المحدد ودعمه للجمعية في برامجها ومشروعاتها خصوصا مع ملاءمته لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتقديمها الخدمات لشريحة غالية على الجميع.

وتجول الأمير حسام في أرجاء المنتزه، الذي يقع على مساحة تقدر بنحو 422 ألف متر مربع، ويتكون من 135 جلسة عائلية وشبابية، وطرق عامة مسفلتة، وملاعب رياضية، و52 ملعباً للأطفال، ومبانٍ خدمية، وممر مشاة بطول ألف متر، ومظلات، وأبراج تراثية، ومسرح مكشوف، ومواقف للسيارات، واستمع إلى شرح من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني عن المنتزه، وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد بن سعد المرطان، والمدير التنفيذي للجمعية عبد الرحمن بن عطية أبو رياح شرحاً عن مشروع إكرام المنفذ على مساحة 23 ألف متر مربع من إجمالي مساحة الأرض البالغة 30 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى دار الضيافة الذي يتسع من 160 إلى 210 أشخاص من المسنين والمسنات، إضافة إلى مطعم مركزي، ومكتبة، وصيدلية وعيادات، ونادٍ صحي، ويضم مسبحاً بكامل ملحقاته من غرف للعلاج الطبيعي، وقاعة للمحاضرات والفعاليات وصالة للرياضة وللأنشطة المتعددة، ومضمار للمشي وجامع يتسع لقرابة 400 مصلٍّ من نزلاء المنتجع ومن خارجه، بهدف لربط النزلاء بالمجتمع الخارجي، ويضم حدائق وأماكن للجلسات وللمواقف وغيرها، وبلغت تكلفة تنفيذ المشروع في مرحلته الأولى 40 مليون ريال، إضافة إلى التأثيث، وتجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 60%، ومن المتوقع افتتاحه بداية عام 2022م.