استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مكتبه بالوزارة اليوم وزير خارجية جمهورية مالاوي ايزنهاور ندوا مكاكا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مشاركة المملكة ومساهمتها في أعمال قمة تمويل اقتصادات أفريقيا المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ودور المملكة في دعم القارة الأفريقية على الأصعدة كافة، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح.