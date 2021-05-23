أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح برنامج البكالوريوس المسائي في تخصص ميكانيكا السيارات في قسم تقنية ميكانيكا السيارات بالكلية التقنية بأبها مع بداية العام التدريبي 1443.

وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر آل زيدان أن افتتاح البرنامج يُضاف إلى أقسام البكالوريوس السابقة في تقنيات الحاسب الآلي، والإدارية، والكهربائية، والمدنية والمعمارية.

وتابع: يشهد التخصص إقبالاً من المتدربين، وتخرج منه مئات الخريجين في مرحلة الدبلوم، فيما يُعتبر من التخصصات التي تحتاجها سوق العمل السعودية وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف آل زيدان: قسم ميكانيكا السيارات من أقدم الأقسام التي افتتحت بالكلية منذ سنوات طويلة، ويعمل خريجوه في مواقع قيادية في القطاعين الخاص والعام، وسيكون القبول متاحا في مرحلة البكالوريوس خلال الأسابيع القادمة عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.