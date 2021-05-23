أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 30 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها توزعت كالتالي: 14 مسجداً في منطقة القصيم، و7 مساجد في منطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة جازان، و3 مساجد في المنطقة الشرقية، ومسجد في منطقة الباحة، مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.