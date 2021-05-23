أعلنت وزارة الداخلية إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي، إذ تم رصد 25,101 مخالفة في الفترة من 1442/10/4 وحتى 1442/10/10.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8682)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5275)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3123)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1700)، ومنطقة القصيم بـ(1699)، ومنطقة الجوف بـ(1437)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(693)، ومنطقة تبوك بـ(619)، ومنطقة حائل بـ(580) ومنطقة الباحة بـ(430)، ومنطقة عسير بـ(400)، ومنطقة جازان بـ(287) ومنطقة نجران بـ(176).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين، ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.