كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ حزمة من مشاريع الجسور والأنفاق في عدد من المواقع داخل المدينة المنورة، تمثلت في توسعة وتنفيذ 7 جسور، و3 أنفاق بأطوال إجمالية تقدر بأكثر من 6000 متر.

وأوضحت الأمانة أن معدل الإنجاز لتلك المشاريع تراوح ما بين 21% إلى 71%، مشيرة إلى أن بعض تلك المشاريع سينتهي مطلع العام القادم، بينما سينتهي البعض الآخر خلال عامي 1444هـ و1445هـ.

وشملت المشاريع توسعة جسر تقاطع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع وادي العزيزية بطول 167 متراً، وتنفيذ نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع طريق الأمير عبدالمجيد بطول 580 متراً، وتوسعة جسر تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وادي العاقول بطول 94 متراً، كما تضمنت أيضاً تنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بطول 689 متراً، ونفق تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الأمير عبدالمجيد بطول 805 أمتار، ونفق تقاطع خالد بن الوليد مع طريق سلطانة بطول 607 أمتار، بجانب تنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطول 836 متراً، ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز 25 متراً، إضافة إلى تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ جاءت المرحلة الأولى بطول 786 متراً، والمرحلة الثانية أيضاً بطول 786 متراً.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، بأن تنفيذ تلك المشاريع سيسهم في حل الكثير من الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين وتسهيل انسيابية الحركة في الشوارع، ورفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات، والتسهيل على السكان والزوار ومستخدمي تلك الطرق.