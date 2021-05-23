أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 1067 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 895 حالة، ووفاة 12 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 440,914 حالة، من بينها 8975 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1344حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 424,690 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7249 حالة وفاة.