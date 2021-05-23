تستكمل بلدية بيشة مشروع سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة ومخططات شرق المدينة، وتوريد وتركيب أرصفة وإنترلوك وبلدورات، وأعمال تشجير للجزيرة الوسطية، وذلك ضمن منظومة المشاريع التي تنفذها البلدية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية بدأت أعمال استكمال سفلتة طريق الملك سعود بن عبد العزيز بطول 2600 م.ط، وجار العمل على سفلتة المتبقي من مخططات شرق المدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 72%، موضحاً أن ذلك يأتي سعياً لجهود البلدية في تطوير المحافظة واستكمال مشاريع السفلتة، مبيناً أن أعمال مشروع استكمال سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة، الذي تنفذه البلدية وفق أعلى المعايير والجودة، يسير بالشكل الصحيح وسيتم الاستفادة منه بأقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهدة على تطوير واكتمال الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال إن البلدية تعمل وفق الخطة التنموية لاستكمال كافة المشاريع التنموية في المحافظة، مشيرا إلى أن الجميع سيستفيد من كافة المشاريع بعد الانتهاء منها.