أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم (الأحد)، تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف هذا التعميم.

ويأتي التعميم الذي أصدره الوزير اليوم إشارة إلى ما لاحظته الوزارة من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد في الصلوات وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.

كما يستند التعميم إلى الأدلة الشرعية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤْذِينَّ بعضُكم بعضاً، ولا يَرْفَعْنَّ بعضُكم على بعضٍ بالقراءةِ. أو قال: في الصلاةِ»، وعملا بالقاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار»، ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص لمن هو داخل المسجد وليس ثمة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت إضافة إلى ما في قراءة القرآن في المكبرات في الخارجية من الامتهان للقران العظيم عندما يُقرأ القرآن ولا يُستمع إليه.

كما يتوافق التعميم مع فتوى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- التي تنص بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة، وكذلك فتوى عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء العلامة الدكتور صالح الفوزان، وغيرهما من أهل العلم.