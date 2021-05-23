أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 45 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 32 مواطناً و13 مقيماً من الجنسيات السودانية والصومالية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 2330 رأساً من الإبل و1815 رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.