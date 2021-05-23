بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأفورقي، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لأفورقي، راجياً لحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.