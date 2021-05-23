أسدلت منصة معرفة الستار على المؤتمر الإلكتروني بدورته الرابعة الذي أقامته تحت عنوان «الإعلام والمبتعث.. شراكة أصيلة» مساء (السبت)، بحضور الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل فطاني وعضو مجلس الشورى للدورة السابعة نورة الشعبان.

وشارك في المؤتمر متخصصون وقامات اعلامية، توزعت المشاركات على جلستين الاولى بعنوان: المبتعث والظهور الاعلامي وتحدث فيها كل من الدكتورة هتون قاضي وماجد الغامدي، وكانت الجلسة الثانية بعنوان دور المبتعث في تمثيل الوطن وشارك فيها الدكتور سالم عريجة والإعلامي عبدالعزيز العيد وأنس الزميع.

وأوضحت الدكتورة أمل بنت جميل فطاني أن الملحقية تعول على هذه المناسبات لدعم تطلعات وتوجهات المملكة ورؤية ٢٠٣٠، مؤكدة على دعم الوطن والوزارة والملحقية للمبادرات الطلابية الهادفة مثل منصة معرفة للاستمرار في الارتقاء بمهارات المبتعثين والمبتعثات الاعلامية ليساهموا بفعالية في خدمة وطنهم وتطلعاته.

من جانبها أشارت عضو مجلس الشورى لدورته السابعة نورة الشعبان إلى أهمية مثل هذه الملتقيات النوعية، والتي تعالج مواضيع مهمة للمبتعثين السعوديين الذين هم ثروة الوطن الثمينة وأكدت على ما ورد في (رؤية المملكة ٢٠٣٠) من الدور الحيوي للإعلام والتواصل. خصوصاً أن المبتعث أُعطي المكانة والفرصة لكي يكون عنصراً مشاركاً في هذا الحراك الإيجابي عن مجتمعنا.

وقالت: محظوظ من يعمل بعد الرؤية سيجد خارطة طريق ودربا واضحا ليوجه شغفه الإعلامي ليتناغم ويتقاطع مع أهداف الرؤية التي نجد كل مواطن مخلص يسعى إلى تحقيقها. وحثت المبتعثين على المساهمة في تحقيق الرؤية من خلال استشعار مسؤوليتهم كمواطنين لهذا الوطن وكمختصين يملكون المعرفة والمعلومة الصحيحة. وأكدت أننا بما نملكه من تاريخ اصيل وحضارة عريقة وتراث وطني ووجهات سياحية وليدة سنستعيد مكانتنا الرائدة في صناعة محتويات ثرية بعقول سعودية احترافية بطموح عنان السماء وبهمة كجبل طويق.

وأشادت هديل سروجي الرئيس الاستراتيجي للمنصة بدور هذا المؤتمر في تقديم المعلومة الرصينة والموثوقة وأهميتها للتعامل الأمثل في مثل هذه المجالات الحيوية، مبينة سعي منصة معرفة وحرصها لتقديم كل ما يفيد المبتعثين السعوديين، بالإضافة إلى ريادتها في تقديم المؤتمرات الالكترونية التي أثبتت فائدتها وثرائها.

ومن جهته أوضح عمر العمير الرئيس التنفيذي للدورة الثالثة الدور الكبير لمنصة معرفة حيث تقيم المنصة برامج ومؤتمرات تلامس هموم المبتعثين، وتحرص على ايصال المهارة اللازمة بالشكل الصحيح من خلال آلية فعالة في الترتيب والتنظيم والاستضافة. واختتم كلامه بتقديم شكره لصحيفة «عكاظ» لمتابعتها وتغطيتها لمحافل المبتعثين بصورة عالية المهنية والاحترافية.