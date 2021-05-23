أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1142 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 1089 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8815 حالة؛ منها 1329 حالة حرجة، وتسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7237 حالة.ووصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 439.847 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 423.795 حالة، كما تم إجراء 78.608 فحوصات مخبرية.وحذّرت الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.