دعت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها، جميع منسوبيها الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا إلى المبادرة بأخذ اللقاح، حفاظا على سلامتهم وحماية لهم من الإصابة.

وحثّ أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ منسوبي ومنسوبات الأمانة والبلديات التابعة بالمبادرة بحجز موعد لتلقي اللقاح، موجها بإعداد خطة زمنية لتلقي الجميع اللقاح خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذاً للأمر السامي المتضمن قيام كل الجهات في القطاع الحكومي والخاص، باتخاذ مايلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح، والذي سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين فيها والمتعاملين معها من دخول مقارها، إنفاذا للتوجيهات السامية ولضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية وانتظام العملية الخدمية، وحرصاً على سلامة منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمستفيدين من خدماتها.