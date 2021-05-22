شارك نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، والنقيب مشاري بن علي الزهراني، ورئيس الرقباء محمد الأسمري، وفرقة أفراد الإمام وقوة التدخل السريع بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في ضبط الشخص الذي حاول الصعود إلى منبر الشيخ الدكتور بندر بليلة خطيب أمس (الجمعة)، الذي ثبت أنه مواطن يعاني من اعتلالات نفسية، وقد كان الخبر متداولا في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ممثلة في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة تقوم على أمن الحرم المكي الشريف وساحاته ولديها فرق مدربة تدريباً خاصاً على حماية الشخصيات والاشتباك والسيطرة لحماية أئمة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة.