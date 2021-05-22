بتوجيه من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تفقد وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان اليوم منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يرافقه أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

واستمع خلال الجولة من محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر لشرح عن الجهود التي قدمتها الأجهزة الحكومية في المنفذ، سواء في الجمرك أو الجوازات أو الصحة، وكذلك حرس الحدود، لتسهيل مغادرة المسافرين منذ بدء اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفق الفئات المسموح لها بالسفر عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق الاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

كما استمع وكيل الإمارة من رئيس مركز الحديثة ممدوح بن سعود المطيري إلى استعدادات المركز ومتابعته المستمرة لتطبيق تلك الإجراءات مع جميع الأجهزة الحكومية، إذ وقف آل سلطان على عمل الجمارك والجوازات وحرس الحدود والصحة، معرباً عن شكره للجميع على ما يقدمونه من جهود في سبيل تسهيل إجراءات المغادرين والقادمين عبر المنفذ.

من جهته، أكد آل سلطان لـ«عكاظ» أن المتابعة الحثيثة من أمير منطقة الجوف⁩ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز كفلت تواصل جميع الجهات الحكومية بمنفذ الحديثة⁩ لإنهاء إجراءات المسافرين وفق منظومة متكاملة من الخدمات ووفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدا أنه مسرور بما شاهده من تكامل وتعاون جميع الجهات.