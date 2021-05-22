صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص آخر داخل إحدى الصالات الرياضية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم ومن وثق الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف الرائد الكريديس أن المعتدين هم (5) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان النائب العام قد أصدر أمرا بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل مَن اشترك في الواقعة، وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وشمل ذلك مصوّر المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.