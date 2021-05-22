أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (السبت)، إعادة افتتاح 19 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 8 مناطق، بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 105 أيام إلى 1280 مسجداً.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها توزعت كالتالي: ستة مساجد في منطقة الرياض، وثلاثة مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان، ومسجدان في كل من منطقتي عسير والمدينة المنورة، ومسجد في كل من مناطق نجران وتبوك والحدود الشمالية.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بكل منهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.