أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) آلية توثيق الحصول على أحد اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المعتمدة في المملكة العربية السعودية، سواء للمواطنين والمقيمين، أو المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة.

ففيما يختص بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة، فقد كشفت «وقاية» طريقة توثيق الحصول على أحد لقاحات كورونا، وذلك لكل من يظهر أنه «محصّن» في تطبيق «توكلنا»، ويشمل من أكمل جرعتي لقاح «كورونا» كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافي لمدة لا تزيد على 6 أشهر حسبما يظهر في تطبيق «توكلنا».

أما في ما يتعلق بالمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، فيتم تسجيل اللقاحات إلكترونيا في الموقع الإلكتروني: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home، ويكون التسجيل متاحا فقط لمن استوفى جرعات اللقاحات المعتمدة التالية: جرعتان لكل من «فايزر»، و«أسترازينيكا»، و«موديرنا»، وجرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» مع تقديم ما يثبت ذلك عند الوصول، أما من تلقى جرعة واحدة من اللقاحات «فايزر»، و«موديرنا»، و«أسترازينيكا» لا يمكنه التسجيل في الموقع، ويطبق عليه الحجر المؤسسي عند قدومه.