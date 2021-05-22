أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 1142 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1089 حالة، ووفاة 13 حالة، كما تم إجراء 78,608 فحوص مخبرية.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 439,847 حالة، من بينها 8815 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1329 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 423,795 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7237 حالة وفاة.

وحذّرت «الصحة» من التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفايروس.