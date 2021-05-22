أطلق النادي السعودي في مدينة شفيلد بالمملكة المتحدة مسابقة فرحة العيد، بمشاركة أندية لندن، مانشستر، نيوكاسل، ليدز، ليفربول، كوفنتري.

واشترطت المسابقة استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير تحاكي السدو السعودي.

وحقق المركز الأول بشرى مصطفى حلبي من نادي نيوكاسل، والثاني عبير علي القحطاني من نادي ليفربول، والثالث نورة العبيد من نادي لندن. وأشاد عدد من المبتعثين والمبتعثات في المملكة المتحدة بالجهود التي تبذلها الأندية الطلابية والحراك الثقافي والمشاركات المختلفة التي ساهمت في التنافس بين الأندية ومنسوبيها.