تعقد منصة معرفة اليوم (السبت)، المؤتمر الإلكتروني بدورته الرابعة تحت عنوان «الإعلام والمبتعث شراكة أصيلة»، بحضور الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل فطاني وعضو مجلس الشورى نورة الشعبان.

ويشارك في الجلسة الأولى بعنوان: المبتعث والظهور الإعلامي، كل من الدكتورة هتون قاضي وماجد الغامدي، ويديرها وعد عارف. والجلسة الثانية: دور المبتعث في تمثيل الوطن، للدكتور سالم عريجة والإعلامي عبدالعزيز العيدي وأنس الزميع.

وينطلق المؤتمر الساعة الرابعة عصرا بتوقيت لندن، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويستمر لمدة ثلاث ساعات عبر منصة زوم.