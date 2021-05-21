حققت السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، للعام الخامس عشر على التوالي 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة (Regeneron ISEF 2021) الذي أقيم في الولايات المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 21 مايو 2021.

وحقق الجوائز الكبرى كل من: الطالب منصور المرزوقي بفوزه بالمركز الثاني في مجال الطاقة: المواد والتصميم المستدام عن مشروعه «تصميم مكثف كهربائي فائق يشحن نفسه بوسيلة الضوء»، والطالبة رشا القحطاني حصدت جائزة المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها «خاصية لعبة فيديو مبتكرة للتشخيص النفسي لاضطراب القلق العام في مرحلة المراهقة»، والطالبة لانا أبو جامل حققت المركز الرابع في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتي عن مشروعها «التنبؤ الحاسوبي لقابلية استخدام مركب خاص كمثبط لفايروس SARS-CoV-2 بأقل أضرار جانبية»، والطالب عبدالله الشنقيطى فاز بجائزة المركز الرابع في مجال الطاقة: المواد والتصميم المستدام عن مشروعه «قطب كهربائي من النيكل كوبالتايت لإنتاج وقود الهيدروجين بسعر منخفض وطريقة متجددة»، والطالبة أروى نيازي بجائزة المركز الرابع في مجال علم المواد عن مشروعها تصنيع مكثف فائق يستجيب للشمس باستخدام نقاط الكربون الكمية.

وحققت المملكة 3 جوائز خاصة في مسابقة ⁧‫آيسف 2021‬⁩ الدولية، حصدها كل من: الطالبة روبي رجب من إدارة تعليم الرياض في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا ⁦ عن مشروعها النوعي «تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع والإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي متطور»، وحصلت على منحة دراسية من الجامعة الأمريكية، والطالب منصور المرزوقي، والطالبة لمى القحطاني من السعودية حصدا جائزتين من جوائز موهبة الخاصة.

‏وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها ‏في معرض آيسف 2021 إلى 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.

وحصل جميع أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة على جائزة خاصة لكل منهم، قدمتها شركة الأبحاث الحاسوبية WOLFRAM.

وجرت جولات التحكيم للمشاريع المشاركة في آيسف 2021 عن بُعد، عبر تقنية الفيديو خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2021، وأقيمت فعاليات المعرض خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو 2021.

ونافست المملكة في الجوائز الكبرى لمعرض آيسف 2021 بفريق ضم 30 طالباً وطالبة، قدموا 30 مشروعاً علمياً في عدة مجالات، بزيادة 10 مشاريع عن العام السابق.

كما رعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) مجال الطاقة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، والمشاريع الفائزة في مجالات الطاقة المتعلقة بالمواد والتصميم المستدام، وقدمت «موهبة» خلال رعايتها جوائز كبرى لأصحاب المراكز الأولى لأفضل المشاريع في مجال الطاقة.

ويأتي هذا الدعم المقدم من السعودية لمبدعي العالم في معرض آيسف 2021 نابعاً من رؤية السعودية 2030 وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل، ما يعكس رؤيتها ورسالتها بجعل الابتكار وسيلة مستدامة للاستثمار في القدرات البشرية، وتحويلها إلى طاقات إيجابية ذات إنتاجية عالية الجودة، ولها قيمة مضافة في العالم ومستقبل البشرية، خصوصا أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً نحو إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، مع توقعات بأن تمثل الطاقة المتجددة 40% من طاقة كوكب الأرض بحلول عام 2040.

هذا ورفعت «موهبة» عدد الجوائز الخاصة المقدمة باسمها في هذا العام 2021 في مجالات STEM، وهي عبارة عن جوائز نقدية ومنح للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، حصل عليها كل من: فرانكلين لوبيز، وإيزابيلا رودريغيز من بنما، ومنصور المرزوقي ولمى القحطاني من المملكة العربية السعودية، وماريا إيليني باتاتودي، وشاريكليا مورايتاكي من اليونان، وسيمون بيرليكي من بولندا، وليناو جيانق من الصين، ومن الولايات المتحدة الأمريكية كل من: سيدهارث بارثلوار، وليو وايلونيس، وهرجيسال برغار، وشارلوت ماكافوي، وأنش شارما، وروهان كولكارني، وميهير بافيسكار، وآندي فونق، وسوريابان موهاباترا.

يذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) قدمت خلال الـ11 عاماً جوائز خاصة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، بلغ عددها 103 جوائز لـ121 طالباً وطالبة من 20 دولة.

ويقام معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2021) افتراضياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، ونافست المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، يمثلون المنتخب السعودي المشارك.