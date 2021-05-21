صلاة الجمعة في الحرم المكي اليوم (إمارة مكة «تويتر»)
صلاة الجمعة في الحرم المكي اليوم (إمارة مكة «تويتر»)
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«عكاظ» (مكة المكرمة)
صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.