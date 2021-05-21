يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقه إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة أخبار الجمعة 21 مايو 2021 16:21 «عكاظ» (مكة المكرمة) 300 مشاهدة صلاة الجمعة في الحرم المكي اليوم (إمارة مكة «تويتر») -A +A «عكاظ» (مكة المكرمة) صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.< Previous PageNext Page > إيقاف شخص صعود منبر الحرم المكي منبر خطبة الجمعة مكة المكرمة منبر الحرم المكي السعودية اقتحام منبر الحرم المكي