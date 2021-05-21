أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1136 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 980 حالة، ووفاة 10 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 438,705 حالات، من بينها 8775 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1331 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 422,706 حالات في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7224 حالة وفاة.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (342)، منطقة مكة المكرمة (276)، المنطقة الشرقية (150)، منطقة المدينة المنورة (73)، منطقة عسير (66)، منطقة جازان (59)، منطقة القصيم (47)، منطقة تبوك (36)، منطقة نجران (27)، منطقة حائل (22)، منطقة الباحة (18)، منطقة الحدود الشمالية (14)، منطقة الجوف (6).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.