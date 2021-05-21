أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الجمعة) إعادة افتتاح 21 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 6 مناطق بعد ثبوت 21 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 104 أيام 1261 مسجداً.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها توزعت كالتالي: 7 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و6 مساجد في منطقة الرياض، و3 مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان، ومسجد في كل من منطقة نجران وعسير.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.