وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للمتعافين من الإصابة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، وذلك بعد إنهاء فترة الحجر والعزل، وعودة المتعافي لممارسة حياته بشكل طبيعي.

وقالت وزارة الصحة: «بعد إتمام فترة العزل وتحقق شروط التعافي، يمكن للشخص إنهاء العزل وممارسة حياته بشكل طبيعي، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة»، وأضافت: «بشكل عام بعد التعافي قم بتعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها، كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء وغيرها، والعمل على تهوية المكان بشكل جيد، إضافة إلى غسل الملابس جيدا بالماء والصابون والعودة للحياة الطبيعية مع الأخذ بالاحترازات العامة».

أما بخصوص الفترة التي يتحقق فيها التعافي، أفادت وزارة الصحة بأن الحالة المؤكدة إذا صاحبها وجود أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل دون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية، أما في الحالة المؤكدة دون أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.