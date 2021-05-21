بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهادي، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.