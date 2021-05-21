ينظر مجلس الشورى الأسبوع القادم، 12 تقريرا مقدما من لجان المجلس المنبثقة، كما يستعرض عددا من الموضوعات لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها تحت القبة، في جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي يستأنفها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، اعتبارا من يومي (الإثنين والثلاثاء) عبر الاتصال المرئي. ويحسم المجلس (الإثنين) القادم قراراته في تقرر مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، بعدما أنهت اللجنة دراستها ووضعت عدة توصيات تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنه. كما سيناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي حوى توصيات اللجنة بمطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد. وسيناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441/‏‏ 1442هـ، علاوة على دراسة تقرير مجمع الملك عبدالعزيز، وقدمت عليه عددًاً من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش والمداولة.توسيع قاعدة المعلومات الأسريةويبحث المجلس يوم (الثلاثاء) تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدما أوصت اللجنة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما دعت في الوقت نفسه المجلس إلى التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة.تعزيز الرقابة للحد من مخاطر سوق العقاروينتظر أن يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/‏‏ 1442هـ، ومناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات الذي جاء في توصياته التأكيد على الهيئة العامة للعقار بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، ووضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي بقواعد وأبعاد ومنطلقات تطوير محددة.إحلال السعوديين محل غيرهم في «الحبوب»وسيناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة الذي يطالب المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة. وسيطرح المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي والمتضمن عدداً من التوصيات، أبرزها ضرورة التنسيق بين هيئة الهلال الأحمر والهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من مسارات النقل العام لمرور مركبات الإسعاف في المدن وخصوصاً في موسم الحج.