أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية أمس (الخميس)، برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتوحيد الجهود الإنمائية، وبناء الرؤية المستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية.مثّل الجانبين خلال توقيع البرنامج التنفيذي كل من: الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر. فيما أمل حجار أن يكون البرنامج نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. بدوره، قال السفيرآل جابر: سيدعم البرنامج توحيد الجهود المبذولة اقتصادياً وتنموياً في اليمن لبناء خارطة طريق مستقبلية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن والشراكة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف المحافظات اليمنية، وستكون إحدى ثماره بناء منصة إلكترونية لتوحيد الجهود وإبراز إسهامات المانحين.