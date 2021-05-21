وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لتهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن، يستفيد منها 2.315 فرداً. ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز في مقر المركز بالرياض.وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تحسين جودة البرامج التعليمية للمختبرات الصحية في كلية الطب بالجامعة من خلال تهيئة المبنى التعليمي لقسم المختبر وقسم المتحف التشريحي، وتزويدهم بالتجهيزات التعليمية الأساسية من المقاعد المدرسية وأجهزة تعليمية وأجهزة حاسب آلي وطفايات الحريق، إضافة إلى تأمين 165 وسيلة تعليمية حديثة لأكثر من 2000 مستفيد من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس لدعم رحلتهم التعليمية والتدريب أثناء الدراسة والتطوير المستمر.وتضمن الاتفاقة زيادة الكفاءة العلمية والمهنية والمهارية لدى الطلبة في التخصصات الطبية والسريرية قبل البدء في ممارسة المهنة، ودعم استمرار رحلة تعليم الطلبة الملتحقين بمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الكليات الصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ضمن بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، ورفع مستوى جودة البرامج التعليمية المقدمة في الكلية والعلوم الصحية بالجامعة مع تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.تأتي الاتفاقية ضمن الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة في المركز لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الحكومية في الجمهورية اليمنية.