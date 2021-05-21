هي فئة اختارت بمحض إرداتها تعكير صفوها في العيد، وعوضاً عن تلقي هدايا العيد من ورود وحلوى، عرّضوا أنفسهم لغرامات ومخالفات، وبلغ عدد هؤلاء في أسبوع واحد نحو 22 ألف مخالف لاحترازات كورونا. لم يبالوا بحماية أرواحهم ومن حولهم من البشر، على الرغم من ارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، وحصدت منطقة الرياض المرتبة الأولى بلا منازع رغم أن كل الجهود المبذولة تعنى بصحة الإنسان، وجعلتها في مقدمة الأولويات فالإنسان أولاً. وواصلت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للمخالفين أفراداً وجماعات، وفي جازان ضبطت الشرطة، وفقاً للمتحدث الإعلامي، 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة. وفي منطقة مكة المكرمة أعلن ضبط 60 مواطناً في تجمع مخالف بمحافظة رنية داخل مخيم، وفي نجران أكد المتحدث باسم الشرطة الرائد عبدالله محمد العشوي أن الجهات المختصة، ضبطت 53 مواطناً في إحدى الاستراحات، في تجمع مخالف للإجراءات. كما أعلنت شرطة الباحة ضبط تجمع مخالف للتدابير الوقائية، وتم تطبيق العقوبات كما تم القبض على اثنين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في التجمع المخالف ذاته، وهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. شمالا في الحدود الشمالية صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة العقيد متعب الخميس أن الجهات الأمنية المختصة ضبطت 45 شخصاً في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات.أكدت وزارة الداخلية فرض عقوبات وغرامات على المواطنين، وإذا صدرت المخالفة من غير السعوديين سيتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه. وحددت الداخلية عقوبة التجمعات إذ يعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة بـ10 آلاف ريال، التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.15 ألف ريال، التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.40 ألف ريال التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوهما بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص.50 ألف ريال، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.وبينت وزارة الداخلية فرض غرامة 10 آلاف ريال على الدعوة لأي تجمع من التجمعات وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.وبينت وزارة الداخلية أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فايروس كورونا (COVID-19)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفايروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكدة أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.غرامات وإبعادبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 22442 مخالفة، في الفترة من 27/ 9/1442هـ حتى 3/10/1442هـ، وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ8202، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3734، ثم المنطقة الشرقية بـ3504، ومنطقة القصيم بـ1737، ومنطقة المدينة المنورة بـ1427.وجاءت منطقة الجوف بـ1284، ومنطقة حائل بـ548، ومنطقة الباحة بـ537، ومنطقة الحدود الشمالية بـ465، ومنطقة تبوك بـ452، ومنطقة عسير بـ358، ومنطقة جازان بـ116، ومنطقة نجران بـ78.22000 مخالفة في أسبوع.. الرياض الأعلىالخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني أكد أن وزارة الداخلية اعتمدت لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فايروس كورونا المستجد، وشملت تصنيف عدد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها، وشددت على أن رصد المخالفات ومعاقبة المتورطين فيها، ما يؤكد عزم وزارة الداخلية على الضرب بيد من حديد لفرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فايروس كورونا بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفايروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه.وشدد العدواني على أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها التي قد تصل عقوباتها المالية إلى ما يزيد على 100 ألف ريال.التجمعاتخطر على الجميعنفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة 35872 جولة ميدانية رقابية وتفتيشية خلال أيام عيد الفطر المبارك الأولى، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وتمكنت الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها خلال تلك الجولات من تسجيل 360 مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصحية الوقائية.واستهدفت الجولات الميدانية المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة، من أجل التشديد على الامتثال في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فايروس كورونا، تفادياً لظهور أي تفشيات في تلك الأنشطة، وحفاظاً على الصحة العامة للمجتمع.360 مخالفة بلديةحتى ثالث العيد