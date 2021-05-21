التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الخميس)، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات والتطورات في فلسطين، بالإضافة إلى استعراض تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.