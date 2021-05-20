يقود رئيس حركة شباب التغيير في لبنان المحامي علي حسين الغول دعوى قضائية في النيابة العامة ضد وزير الخارجية اللبناني المستقيل شربل وهبة بعد التصريحات المسيئة التي وجهها للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

واتهم الغول في الدعوى شربل بإثارة النعرات الطائفية بموجب المادة ٣١٧ من قانون العقوبات اللبناني والإساءة إلى دولة شقيقة بموجب المادة ٢٨٨ من قانون العقوبات والقدح والذم المادة ٣٨٥.

وأشار الغول إلى أن وزير الخارجية أثار النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية من خلال محاولة تحقير البدو الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من النسيج اللبناني، مطالبا بمحاكمته لاتهام دول شقيقة بالقتل والإرهاب والدعشنة ما يستوجب محاكمته وفق المادة ٢٨٨ من قانون العقوبات اللبناني.

وقال الغول لـ«عكاظ»: تقدمنا بالدعوى وتم تسجيلها رسميا وسيتم استدعاء الوزير السابق شربل ويحاكم امام المحاكم العادية وليس أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء كونه استقال وتنحى وأعفي من منصبه وهناك دعاوى أخرى من عدد من العشائر اللبنانية.