أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم (الخميس) تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، للمواطنين والمواطنات، وزوجة المواطن، وزوج المواطنة وأبنائها والعمالة المنزلية المرافقة لهم، والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمين معهم، والعمالة المنزلية المرافقة لهم، والزائرين والمقيمين، وسائقي الشاحنات ومساعديهم، والممارسين الصحيين.

ففيما يخص المواطنين والمواطنات، أعلنت المؤسسة أنه لا يتطلب منهم تقديم شهادة فحص PCR عند القدوم، كما لا يطلب من المحصّنين الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم، أما غير المحصّنين والأشخاص دون 18 عاما فيتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع إجراء فحص PCR في اليوم السادس، ويستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

وفي ما يخص زوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناءها والعمالة المنزلية المرافقة لهم، والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمين معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم، أعلنت المؤسسة أنه يلزم تقديم شهادة فحص PCR سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة، ويستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات، ولا يطلب من المحصّنين منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم، أما غير المحصنين والأشخاص دون 18 عاما فيطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع إجراء فحص PCR في اليوم السادس، ويستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد السماح للمحصّنين فقط من الزائرين والمقيمين والقادمين بتأشيرة (عمل أو زيارة أو سياحة) مع تقديم شهادة فحص PCR سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة، أما سائقو الشاحنات ومساعدوهم فلا يطلب منهم تقديم شهادة فحص PCR قبل المغادرة إلى السعودية، كما لا يطبق عليهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

وفي ما يتعلق بالممارسين الصحيين في حال عدم التحصين، فيطلب من العاملين في القطاع الحكومي (الصحة، الحرس الوطني، الدفاع، التعليم، وما في حكمهم) الحجر الصحي في مقر السكن مع فحصين PCR خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع، ويطبق على العاملين في القطاع الخاص الحجر الصحي المؤسسي مع فحصين PCR خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع.

وأشارت المؤسسة إلى أن التطعيمات المعتمدة حاليا لدى وزارة الصحة هي كالتالي: فايزر (جرعتان)، أسترازينيكا (جرعتان)، موديرنا (جرعتان)، جونسون آند جونسون (جرعة واحدة).

ودعت جميع المسافرين والقادمين إلى متابعة التحديات بهذا الشأن وفق ما يصدر من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.