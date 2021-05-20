أعادت وزارة التعليم مسمى مدير ومديرة المدرسة للواجهة مرة أخرى بديلًا لمسمى (قائد) الذي استمر لأكثر من 7 سنوات.

وتضمن الدليل التنظيمي للمدارس الذي أصدرته الوزارة خلال العام الحالي 1442هـ، تعديل مسمى المرشد الطلابي إلى مسمى الموجه الطلابي، وإضافة مسمى موظفة خدمات وهي خاصة برياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة، ومسمى مساعد معلم في التربية الخاصة.

وحدد الدليل المؤهلات والخبرات المطلوبة في مدير المدرسة الذي سيرتبط تنظيمًا بمدير مكتب التعليم والمتمثلة في شهادة جامعية أو أكثر ومعلم ممارس فأكثر، وعضوية في اللجان ذات العلاقة بالوظيفة أو ترؤسه لفرق عمل ذات علاقة، ووجود خبرة 9 سنوات منها 6 سنوات في التدريس و3 سنوات كوكيل مدرسة.

الجدير بالذكر أن وزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل كان قد وافق على تعديل مسمى مدير ومديرة مدرسة إلى قائد وقائدة مدرسة، الذي ورد في توجيهات ملتقى القيادة المدرسية الأول الذي عقد في علم 1436هـ.