أعلنت الصحة إحصاءً جديداً لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1330) حالة مؤكدة، وتعافي (1055) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8629) حالة منها (1365) حالة حرجة.

وحثت الصحة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا» حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا.

وبين الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (437569) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (421726) حالة.

وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7214) حالة، كما تم إجراء (93896) فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.