قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة فتح 17 مسجداً، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 103 أيام 1240 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، (الثلاثاء)، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها 6 بمنطقة مكة المكرمة، و4 بمنطقة الرياض، و3 بمنطقة الباحة، ومسجدين بمنطقة جازان، ومسجد في كل من الشرقية والحدود الشمالية.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.